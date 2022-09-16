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На Україну суне активний циклон: синоптики попередили про дощі та сніг

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На Україну суне активний циклон: синоптики попередили про дощі та сніг

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

В Україні 18 вересня очікується ускладнення погодних умов.

Синоптики попереджають про дощі, вітер та сніг у Карпатах.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

"У зв'язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Карпатах очікується сильний дощ із мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2569
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