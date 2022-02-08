Українців попередили про високий ризик одночасного інфікування на COVID-19 та грип: Ляшко розповів про наслідки

Українців попередили про високий ризик одночасного інфікування на COVID-19 та грип: Ляшко розповів про наслідки

За перших симптомів вірусного захворювання українців просять залишатися вдома.

В Україні наразі дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу ГРВІ. Є ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип, що загрожує розвитком пневмонії, дихальної недостатності, і мати тривалі наслідки для здоров’я.

Про це заявив голова МОЗ України Віктор Ляшко на брифінгу.

У зв'язку з цим, Ляшко закликав українців дотримуватися всіх протиепідемічних правил.

"Є ризик одночасно захворіти на COVID-19 і на грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для вашого здоров’я", - сказав очільник МОЗ.

Ляшко розповів, що за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 413 тисяч людей, з яких 40% – діти віком до 17 років. Також вже було виявлено випадки інфікування вірусами грипу.

Голова МОЗ звернувся до українців з проханням стежити за своїм здоров’ям, залишатися вдома за перших симптомів вірусної інфекції та не займатися самолікуванням.

Нагадаємо, в Україні по-новому відстежуватимуть контактних осіб щодо COVID-19.

Як повідомлялося, МОЗ скоротило термін лікування COVID-19: коли можна виходити з самоізоляції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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