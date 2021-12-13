Українців попередили про загрозу появи в Україні COVID-штаму "Омікрон": названо очікувані терміни

За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в Україні на новорічно-різдвяні свята має бути стабільною.
Новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня.
Про це йшлося на нараді в президента України 13 грудня.
"За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
Загалом, як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, на сьогодні Україна подолала показник у 40% вакцинованих серед дорослого населення. Проте впродовж останніх двох тижнів спостерігається зниження темпів COVID-вакцинації.
У цьому контексті президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності активізації вакцинації, адже попри покращення епідемічної ситуації в країні тижневі показники захворюваності залишаються високими - минулого тижня в Україні виявлено 61 тис. нових випадків захворювання на COVID-19. Активних хворих на сьогодні – майже 300 тисяч осіб.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, в Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Тому найближчим часом виведуть з "червоного" рівня епідемічної небезпеки Вінницьку та Хмельницьку області.
До слова, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.
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