Українців попередили про заморозки до -5°С: дата і області, де очікувати на "мінусову" температуру

Українців попередили про заморозки до -5°С: дата і області, де очікувати на "мінусову" температуру

До України йде похолодання.

Заморозки в Україні очікуються у найближчі кілька днів. Зокрема, у перші дні жовтня у деяких регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5°С.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, за даними синоптиків, заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5°С очікуються в Україні 1-3 жовтня. Виняток - більшість західних областей та узбережжя морів. У зв'язку із заморозками оголошено І рівень небезпечності, "жовтий".

А у північно-східних областях очікуються заморозки у повітрі 0-3°С. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності, "помаранчевий".

Зокрема, у Полтавській Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях передбачаються сильні заморозки. Місцями зниження температури повітря до 0-5°С морозу.

Крім того синоптики попереджають, що 1-3 жовтня у Київській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° та місцями у повітрі 0-2°. Оголошено І рівень небезпечності, "жовтий".

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань поділився з ТСН.ua своїм прогнозом на жовтень-2021. Так, згідно з його розрахунками, у жовтні очікується дуже холодна погода із заморозки, буде немало і дощових днів.

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