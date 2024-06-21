Українців попередили про збільшення тривалості відключень 21 червня: коли світла стане менше

У п'ятницю, 21 червня, збільшиться тривалість відключень світла в Україні. Електрики стане менше вже від 13:00 і аж до 23:00.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Від 13:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина - складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня обмеження на споживання діють від 00:00 до 24:00. Графіки погодинних відключень в кожній області можна переглянути на офіційних сайтах обленерго.

У компанії наголошують, що головна причина застосування заходів обмеження - це наслідки семи від початку цього року ракетних ударів РФ по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Окрім того повідомляється, що через негоду знеструмлено 53 населені пункти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, вночі проти 20 червня РФ потужно вдарила по енергетичних об'єктах у чотирьох областях - у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській.

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