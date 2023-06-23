Українців попередили, що жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики

Вживання препарату калію йодиду наразі є не лише марним, але й шкідливим.

Жоден сценарій подій на Запорізькій атомній електростанції не потребує на сьогодні вживання таблетованих препаратів йоду або його розчинів.

Про це повідомив Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

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У повідомленні зазначається, що йодна профілактика – це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення.

Радіоактивний йод може утворитися лише в разі роботи енергоблока на потужності.

"Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено у стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС перебувають у зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу", – повідомили в центрі.

Науковці стверджують, що період напіврозпаду, коли кількість радіоактивної речовини зменшується удвічі, з ізотопів йоду має йод I-131, котрий становить близько 8 діб, а інші ізотопи мають ще коротший період напіврозпаду.

"Це своєю чергою означає, що від моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду цього ізотопу йоду. Тобто його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилася в мільярди разів порівнюючи з вереснем 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Науковці пояснили, що йодопрофілактика має сенс тоді і лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. А його на ЗАЕС немає. Отже, в разі гіпотетичної аварії чи теракту на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна та навіть може бути шкідливою.

Також у центрі повідомили, що рішення про приймання йоду населенням буде ухвалюватися місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські агресори можуть влаштувати теракт на Запорізькій атомній електростанції.

Крім того, ми раніше інформували, що Москва продовжує тактику ядерного шантажу з використанням окупованої Запорізької атомної електростанції.

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