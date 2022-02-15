Українців попереджають про бум "апокаліптичних новин" щодо нападу РФ: у МВС відзвітували про поточну безпекову ситуацію

Монастирський закликав українців не реагувати на фейки в соцмережах.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевнив, що попри чималу кількість повідомлень про начебто напад РФ найближчими днями, ситуація на вулицях міст і сіл України наразі є стабільною і контрольованою.
Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив у своєму зверненні, повідомляє пресслужба МВС.
Голова МВС попередив, що сьогодні критичний день із точки зору появи сотень фейків і неправдивих повідомлень. Вони поширюються, за його словами, для нагнітання страху й паніки серед населення.
"У соцмережах розганятимуться апокаліптичні новини на будь-який смак. Саме тому сотні поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників звернулися до українців, щоб показати на власному прикладі, що ми захищаємо, а не панікуємо", - сказав міністр.
Також Монастирський нагадав, що від 14 до 19 лютого особовий склад Національної поліції був переведений на посилений режим несення служби. І вже сьогодні вранці на вулиці міст та сіл вийшли додаткові патрулі поліцейських та нацгвардійців.
Під охорону взяті надважливі об’єкти критичної інфраструктури, зв'язку та транспорту. За його словами, "посилений режим роботи правоохоронців — це не додатковий привід для паніки, це — про захист та повну готовність до будь-яких викликів".
"Ситуація на вулицях міст і сіл України є стабільною і контрольованою. За минулу добу в Україні не зафіксовано жодного суттєвого порушення громадського порядку. Транспортна інфраструктура, енергетика, комунальні підприємства, працюють у звичайному режимі", - додав Монастирський.
Західні ЗМІ повідомили, що ЦРУ та американські військові надіслали НАТО та союзникам інформацію про можливий напад Росії на Україну 16 лютого. Таку ж інформацію союзникам ніби повідомив і президент США Джо Байден, пише видання Politico з посиланням на джерела.
Водночас у Пентагоні не підтвердили інформацію, що ніби Росія планує повномасштабний військовий наступ на Україну 16 лютого.
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