Українців попереджають про небезпечні метеоявища: оголошено І рівень небезпеки

Через погіршення погоди оголошено І рівень небезпеки.
Метеорологи попереджають, що до кінця доби 27 серпня у низці областей погіршиться погода. Очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 серпня у більшості західних, північних, центральних областей грози. І рівень небезпечності", - сказано у повідомленні.
Як видно з мапа, погіршення погоди варто очікувати у Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернігівській, Вінницькій, Кіровоградській областях.
Нагадаємо, в Україні у неділю, 27 серпня, очікується мінлива хмарність. У західних і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Читайте також:
- Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель Пригожина
- Посилення мобілізації в Україні: екскомандир "Айдару" спрогнозував, скільки людей ще треба призвати
- "Чому в якихось турецьких документах ціна зимової куртки — $29, я не знаю": Резніков — про закупівлю одягу для ЗСУ