Українців попереджають про небезпечні метеоявища: оголошено І рівень небезпеки

Через погіршення погоди оголошено І рівень небезпеки.

Метеорологи попереджають, що до кінця доби 27 серпня у низці областей погіршиться погода. Очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 серпня у більшості західних, північних, центральних областей грози. І рівень небезпечності", - сказано у повідомленні.

Як видно з мапа, погіршення погоди варто очікувати у Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернігівській, Вінницькій, Кіровоградській областях.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 27 серпня, очікується мінлива хмарність. У західних і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Де оголошено І рівень небезпеки / Фото: Укргідрометцентр

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