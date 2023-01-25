Українців попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах

Йдеться про другий рівень небезпеки.

У горах Карпат є висока висока ймовірність сходження снігових лавин. Туристів просять бути обережними.

Про це повідомили на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

Зазначається, що йдеться про другий рівень небезпеки на території Прикарпаття та Закарпаття.

"Помірна сніголавинна небезпека утримається 24-25 січня на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 25 січня вдень будуть переважати плюсові температури. Зокрема, на Закарпатті повітря прогріється до +6°. Опадів синоптики не передбачають.

Читайте також: