Українців попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах

Йдеться про другий рівень небезпеки.
У горах Карпат є висока висока ймовірність сходження снігових лавин. Туристів просять бути обережними.
Про це повідомили на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".
Зазначається, що йдеться про другий рівень небезпеки на території Прикарпаття та Закарпаття.
"Помірна сніголавинна небезпека утримається 24-25 січня на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 25 січня вдень будуть переважати плюсові температури. Зокрема, на Закарпатті повітря прогріється до +6°. Опадів синоптики не передбачають.
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