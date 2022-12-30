Українців попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах: просять не йти в гори

Можливе сходження лавин.
На високогір'ї українських Карпат від 30 грудня до 1 січня утримується лавинна небезпека. Саме тому варто утриматися від походів у гори.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, що 30 грудня утримається помірна сніголавинна небезпека на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Йдеться про другий рівень небезпеки.
Натомість третій рівень сніголавинної небезпеки буде 31 грудня - 1 січня через відлигу на високогiр'ї Прикарпаття та східної частини Закарпаття.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що 31 грудня та 1 січня температура повітря в України буде плюсовою.
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