Українців попереджають про ожеледицю та снігопади: коли і де очікувати негоди

Українців попереджають бути уважними на дорогах через ожеледицю.
Рятувальники попередили українців про небезпечні метеорологічні явища. Завтра, 24 грудня, очікуються сильні снігопади, швальний вітер та ожеледиця на дорогах.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, 24 грудня на дорогах країни ожеледиця; вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині ожеледь. В Карпатах - значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовини. У Києві та Київській області 24 грудня на дорогах ожеледиця. Вдень пориви вітру 15-20 м/с.
Раніше повідомляли, у Харкові відкрили 5 пунктів обігріву та організували виїзну допомогу для водіїв, чиї автівки зламалися в дорозі.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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