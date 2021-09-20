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Українців попереджають про перші заморозки: синоптики розповіли, коли і де буде різке похолодання

Українців попереджають про перші заморозки: синоптики розповіли, коли і де буде різке похолодання

pixabay.com

Значне похолодання в Україні очікується найближчими днями.

Погода в Україні найближчими днями очікується досить прохолодною. Синоптики попереджають про перші заморозки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що вночі 22 вересня у західних областях та 23 вересня в більшості регіонів України на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. У Київській області також вночі 23 вересня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.

Омине негода південь, схід та Закарпаття. У зв'язку із заморозками, рятувальники оголосили І рівень небезпечності, "жовтий". 

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 21 вересня в Україні температура повітря опуститься в середньому до 10-11°. Найпрохолодніше буде у центральних та західних регіонах, де буде від +7° до +11°.

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Як повідомлялося, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потепліє.

Також народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року.

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