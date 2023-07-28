Українців попереджають про посилення мінної небезпеки на узбережжі моря

Через потужний шторм на морське узбережжя і прибережну смугу принесло дуже багато мін. За минулі дві доби понад десять таких мін підірвалося.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, лише два вибухонебезпечні предмети дві були знищені контрольовано. Решта - це були самовільні вибухи на деякі відстані від берега. Зокрема, по урізу води. Під час одного з вибухів було пошкоджено будівлю на узбережжі.

"Добре, що не було нікого з людей поруч у зв'язку з тим, що обмежений доступ до узбережжя на цих територіях. Люди не постраждали. Але мінна небезпека знову посилилася. Це може бути пов'язано не тільки з тим, що шторм приніс, а й з тим, що мін стало більше", - наголошує Гуменюк.

Представниця ЗСУ наголошує, що люди часто покладаються на хвилелами в Одесі. Втім, якщо здетонує міна, то щонайменше на 200 метрів можуть сягати її осколки.

"Дуже потужні поранення можуть бути. Також нагадаю, що гідроудар у воді може призвести до розриву внутрішніх органів. Це може призвести до летального результату, незважаючи на відсутність зовнішніх ушкоджень. Тому з мінами жартувати не варто", - додала Гуменюк.

Як повідомлялося, на узбережжі Чорного моря лунають вибухи через детонацію мін. Про такі випадки відомо і в Одеській області, і в Миколаївській. Минулося без жертв. Втім, мінна небезпека дуже висока.

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