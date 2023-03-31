Українців попереджають про шахраїв: телефонують під виглядом міжнародної організації

В Україні попереджають про нову шахрайську схему. До людей телефонують нібито із Міжнародної організації з міграції і просять надати приватні дані.

Сьогодні, 31 березня, до мешканців Херсонської області телефонують особи нібито із Міжнародної організації з міграції і просять озвучити секретні дані від картки.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, що шахраї просять озвучити тризначне число на звороті банківської картки (CVV), код ЄДРПОУ чи код із СМС-повідомлення. Однак таку інформацію в жодному разі не можна передавати. Таким чином зловмисники можуть зняти всі кошти з карти жертви.

Насправді Міжнародна організація з міграції запитує лише номер банківської картки (16 цифр) та номер рахунку IBAN (який починається з двох англійських літер).

Нагадаємо, які смс-повідомлення краще не залишати на мобільному телефоні, тому що можуть нашкодити шахраї — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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