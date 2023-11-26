Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українців попереджають про високий рівень небезпеки: влада запускає цілодобовий Штаб

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1779
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українців попереджають про високий рівень небезпеки: влада запускає цілодобовий Штаб

Наслідки хуртовини на Одещині / Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

За даними синоптиків, до України прийшов активний циклон, який приніс різке погіршення погоди.

Протягом неділі-понеділка, 26-27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки. Щоб оперативно реагувати на ситуацію, розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що Штабу входять представники Агентства відновлення, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, ДАК "Автомобільні дороги України", Державної служби з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.

Які регіони опинилися в епіцентрі негоди

За даними синоптиків, до України прийшов активний циклон, через який, крім західних та східних областей, очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності, а саме:

  • у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.
  • у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.
  • у північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко попереджала, що Україну накриють снігопади та штормовий вітер.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1779
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація