Українців попереджають про високий рівень небезпеки: влада запускає цілодобовий Штаб

За даними синоптиків, до України прийшов активний циклон, який приніс різке погіршення погоди.

Протягом неділі-понеділка, 26-27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки. Щоб оперативно реагувати на ситуацію, розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Зазначається, що Штабу входять представники Агентства відновлення, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, ДАК "Автомобільні дороги України", Державної служби з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.

Які регіони опинилися в епіцентрі негоди

За даними синоптиків, до України прийшов активний циклон, через який, крім західних та східних областей, очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності, а саме:

у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

пройдуть значні дощі. у північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко попереджала, що Україну накриють снігопади та штормовий вітер.

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