Українців попереджають про зростання шахрайств із платіжними картками: які схеми найпопулярніші і як вберегтися

Українців попереджають про зростання шахрайств із платіжними картками: які схеми найпопулярніші і як вберегтися

Щоб вберегтися від злочинних дій, треба мати надійний захист паролів до акаунтів.

2021 року на один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії чи сумнівні операції припадало 65 гривень. У 2020 році було 48 гривень.

Про це в межах старту інформаційної кампанії з платіжної безпеки "ШахрайГудбай" повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

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"Ми вважаємо, що потрібно нагадати громадянам про правила безпечних онлайн-платежів і поведінки у віртуальному просторі. Адже головна зброя проти шахраїв сьогодні – це обізнаність", – сказав він.

Найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні, як і у світі, традиційно залишається соціальна інженерія. Застосовуючи це, зловмисники дізнаються дані карток жертв, які ті самі ж їм і розкривають, і переказують шахраям кошти.

Водночас, за словами директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку Андрія Поддєрьогіна, на 1 млн грн видаткових операцій із використанням платіжних карток обсяг збитків від шахрайських дій у торговельній мережі зменшився з 61 грн (2020 року) до 40 грн (2021 року), банкоматах – з 33 грн (2020 року) до 29 грн (2021 року).

Також за минулий рік майже на 45% зменшилася середня сума шахрайської операції в торговельній мережі – із 1 984 гривень (2020 року) до 1 086 гривень (2021 року). У середньому на одну незаконну операцію 2021 року припадало близько 1 600 гривень, що на 16% менше, ніж 2020 року (1 900 гривень).

"Водночас ми спостерігаємо, що на один мільйон гривень видаткових операцій з платіжними картками, здійснених у мережі Інтернет, обсяг збитків збільшився з 61 гривні (2020 року) до 114 гривень (2021 року)", – наголосив Андрій Поддєрьогін.

Фахівець наголосив, що українцям важливо мати надійний захист паролів до акаунтів. Особливо прив’язаних до фінансового номера телефону, адже це основний засіб взаємодії фінустанов та їхніх клієнтів.

"Фактично він є ідентифікатором клієнта, що дає можливість громадянину здійснити доступ до управління своїми коштами. Тому важливо дотримуватися відповідних правил безпечного використання фінансового номера телефону", – додав Поддєрьогін.

Нагадаємо, кіберполіція Сумської області викрила групу осіб, яка обкрадала банківські рахунки українців. Шахрайську схему вигадали двоє чоловіків, один з них перебуває у Сумському слідчому ізоляторі, інший – відбуває покарання у виправній колонії за аналогічний злочин.

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