Українців попросили ще більше скоротити споживання електрики: які прилади не треба вмикати взагалі

Заступник міністра інфраструктури Фарід Сафаров заявив, що українці в середньому скоротили своє споживання електрики на 10%, але цього недостатньо.

Про це пише Дзеркало тижня.

Серед порад, які розповсюдило Міненерго, немає нічого неможливого.

"Ми вдячні громадянам, які в середньому скоротили своє споживання на 10%. Але для того, щоб розвантажити мережу і було максимально комфортно і швидко відновлювати мережі, ми б просили й хотіли, щоб вони скоротили своє споживання на 25%, і додатково не користувались електричними приладами, в яких нема потреби", - сказав Сафаров.

Так, чиновник вважає, що для заощадження в першу чергу варто:

вимикати світло в кімнатах, де не перебувають мешканці

уникати використання мікрохвильових печей

не користуватися електрочайниками

температуру бойлера знизити до 50 градусів

Чайники та мікрохвильові печі, за словами заступника міністра, цілком можна замінити кип’ятінням та підігрівом на плиті.

Крім того, під час прибирання не варто одночасно вмикати праску та пральну машину. Сафаров вважає, що у майбутньому ситуація в енергетиці може загостритись, тож українці мають до цього підготуватись.

"По-перше, ви маєте підготувати теплий одяг, щоб не замерзнути. Також термопосуд - це термоси для гарячої води та їжі, щоб вони довше зберігалися теплими. А також продукти довгого зберігання, щоб швидко їх приготувати", - пояснив представник Міненерго.

Нагадаємо, Росія 15 листопада влаштувала наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути і для сусідніх держав, сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що українцям треба бути готовими до суттєвих перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені всі пристрої та павербанки.

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