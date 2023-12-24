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Українців просять не йти в гори: існує значний ризик сходження лавин

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Українців просять не йти в гори: існує значний ризик сходження лавин

Зима, сніг / Фото: Pexels

МВС та гідрометеорологи попереджають про високу сніголавинну небезпеку в українських Карпатах.

Українців закликають утриматись від походів у гори — там оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Міністерство показало фотографію, яку було зроблено на горі Піп Іван. Видимість там мінімальна через туман, швидкість вітру сягає 12 м/с, а температура становить 13 градусів морозу.

Своєю чергою, в Укргідрометцентрі попередили про те, що сніголавинна небезпека утримуватиметься й завтра на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - наголошує пресслужба.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр попередив, що в Україні на Різдво, 25 грудня, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Пориви вітру можуть досягати 22 м\с.

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Дата публікації
Перегляди
62
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