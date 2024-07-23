Українців просять повідомляти про склади пального росіян на окупованих територіях

Сили оборони полюють за ворожими складами та паливозаправниками, адже без них росіяни не зможуть пересуватися між позиціями.

Сили оборони України шукають інформацію про ворожі склади пального, паливозаправники російських загарбників і маршрути, якими вони пересуваються на окупованих територіях.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, уважно перегляньте, яка на вигляд техніка та склади на фото. Надсилайте інформацію в "єВорог", якщо бачили щось подібне", - написав Федоров.

Він зазначив, що Силам оборони потрібна інформація про склади пального, паливозаправники та їх маршрути в Запорізькій, Донецькій області, Луганській, Херсонській областях та Криму.

"Паливо - це "кров" для техніки. Якщо знищити склади та паливозаправники, росіяни не зможуть пересуватися між позиціями та швидко вести наступальні дії", - наголосив міністр.

За його словами, українці скористалися чатботом "єВорог" вже понад 615 тисяч разів.

"Кожна заявка = потенційні втрати для окупанта", - додав Федоров.

Зазначимо, що нині відбуваються системні удари ЗСУ, ГУР та СБУ по об’єктах нафтопереробних галузей РФ. Проте великого стрибка цін на нафтопродукти в Росії немає, дефіциту нафтопродуктів ще немає. За словами колишнього співробітника СБУ, військового експерта Івана Ступака, це тому, що у РФ накопичено достатньо резервів.

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