Українців сповіщатимуть про загрозу повідомленням, яке буде виводитись на екран телефону

Українців сповіщатимуть про загрозу повідомленням, яке буде виводитись на екран телефону

Абонентам "Київстару" найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.

В Україні запускають систему оповіщення, яка дозволить повідомленню від надзвичайників з'являтися на екрані телефону поверх усіх програм, або навіть тоді, коли мобільний заблокований.

Також читайте В Україні запрацював сайт із швидкого пошуку інформації про надання та отримання допомоги у часи війни

Відповідну систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast запускає Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами, інфомують в ДСНС.

Також одночасно з повідомленням буде лунати гучний попереджувальний звуковий сигнал.

"Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що абонентам "Київстару" найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.

ДСНС

Нагадаємо, в Україні також запускають систему пошуку, яка дозволить рятувальникам визначити місцеперебування людини, яка зателефонувала на номери екстрених служб.