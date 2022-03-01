Українців стає більше: від початку війни у Чернігові під ворожими обстрілами народилися дві трійні

Українців стає більше: від початку війни у Чернігові під ворожими обстрілами народилися дві трійні

Народжують усі жінки на першому поверсі пологового, просто у коридорі.

У Чернігові під ворожими обстрілами у пологовому будинку від 24 лютого, від часу нападу Росії на нашу Україну, народилося дві трійні.

Про це повідомляє "Суспільне".

У перший день війни, 24 лютого, Анна стала мамою трьох дівчат. Разом із ними жінка шостий день перебуває у бомбосховищі. Другу трійню 26 лютого народила дівчина із Ніжина. Лікарі кажуть, для Чернігова – це велика рідкість.

У лікарні розповідають, що у відділенні інтенсивної терапії лежить ще одна дитина. Вона підключена до апарату штучної вентиляції легень, до бомбосховища її транспортувати не можуть. Тому разом із батьками дитина у постійній небезпеці.

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Народжують усі жінки на першому поверсі пологового, просто у коридорі. Якщо обстріли у Чернігові посиляться та буде загроза для жінок – вагітні народжуватимуть у бомбосховищі.

Додають, 28 лютого у бомбосховищі пологового будинку лежало 30 жінок. Вагітних і вже тих, хто народив. Частину з них вже виписали, каже Василь Гусак. Запевняє, у медичному закладі усього вистачає для його безперебійної роботи.

За останні два дні у Чернігівському пологовому будинку на світ з’явилося 12 дітей: 3 дівчинки та 9 хлопчиків.