Бургер "Гаудомор": у Польщі всесвітньо відома мережа фастфудів додала до меню їжу зі скандальною назвою

Бургер "Гаудомор": у Польщі всесвітньо відома мережа фастфудів додала до меню їжу зі скандальною назвою

Сама назва бургера походить від окремого сорту сиру.

Українці в Польщі розкритикували назву нового бургера в мережі ресторанів швидкого харчування Burger King через його назву.

Польський Burger King створили новий бургер з назвою "Гаудомор" (Goudomor), що походить від окремого сорту сиру "Гауда". Бургер складається з "великої булки, подвійної яловичини, трьох шматків сиру "Гауда", гірчиці та смаженої цибулі", як зазначають в меню.

Проте українці, що проживають у Польщі, обурились такою назвою, адже вона викликає явні асоціації з голодомором, який 88 років тому змусив мільйони українців помирати голодною смертю.

"На мій погляд, запропонована назва більш ніж невдала. Вона жахлива. Це однозначно пов'язано з голодомором, який майже 50 країн світу визнали геноцидом", — наголосив голова Спілки українців у Польщі Мирослав Скурка.

На його думку, така назва одразу нагадує про один із найбільших злочинів світу тим, хто має хоча б мінімальні знання про історію.

Після інциденту фастфуд таки видалив скандальний бургер зі свого меню.

Бургер Гаудомор в меню закладу

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