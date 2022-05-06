Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масових обстрілів 9 травня

Українців закликали бути особливо уважними до сповіщень тривоги від 7 до 9 травня включно. Це пов'язано з підвищеним ризиком обстрілів України російськими окупантами.

Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години", -йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що Кремль вирішив повторити "виставу" 9 травня в заблокованому українському Маріуполі через вісім років після "параду полонених" в Донецьку. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних.

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