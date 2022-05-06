Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масових обстрілів 9 травня

Дата публікації
Перегляди
1117
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масових обстрілів 9 травня

Центр протидії дезінформації при РНБО

Українців закликали бути особливо уважними до сповіщень тривоги від 7 до 9 травня включно. Це пов'язано з підвищеним ризиком обстрілів України російськими окупантами.

Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години",  -йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що Кремль вирішив повторити "виставу" 9 травня в заблокованому українському Маріуполі через вісім років після "параду полонених" в Донецьку. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних.

Читайте також:

Наступна публікація