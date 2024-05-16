Українців закликали запасати їжу й воду: як підготуватись до відключень електроенергії

Такі прості рекомендації дозволять почуватися максимально зручно навіть без світла.
В Україні впроваджено графіки відключень світла, з якими можна ознайомитися на сайті YASNO. Щоб комфортно пережити періоди без електроенергії, українцям рекомендують запастися водою й продуктами першої необхідності, які не потрібно готувати.
Які продукти довго зберігаються, їх не треба готувати
Це можуть бути:
- М’ясні та рибні консерви.
- Сушене чи в’ялене м’ясо.
- Сублімовані продукти швидкого приготування – каші, супи, локшина, які можна заливати водою кімнатної температури.
- Хлібці, печиво, сухарі.
- Снеки, сухофрукти, горішки, насіння.
- Енергетичні батончики, шоколад, цукерки.
Питну й технічну воду варто запасати на 2-3 дні. Необхідно знати, що на одну дорослу людину треба 3 літри питної води на добу. І 12 літрів технічної води для гігієнічних процедур та приготування їжі.
Що ще потрібно запасати на період відключення світла
Щоб максимально комфортно почуватися в періоди без електроенергії, варто запастися додатковими речами.
- Придбати ліхтарики, лампи на батарейках, свічки, сірники, батарейки.
- Перевірити й у разі потреби доповнити домашню аптечку необхідними ліками.
- Підготувати пальник із газовим балоном.
- Подбати про безпечне пересування у темний час доби – підготувати одяг зі світловідбивачами, стрічки на руки чи сумки.
- Купити радіо, щоб бути в курсі всіх подій.
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