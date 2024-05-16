Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українців закликали запасати їжу й воду: як підготуватись до відключень електроенергії

Українців закликали запасати їжу й воду: як підготуватись до відключень електроенергії

Яку їжу і скільки води треба запасти на період відключень світла / Фото: pixabay.com

Такі прості рекомендації дозволять почуватися максимально зручно навіть без світла.

В Україні впроваджено графіки відключень світла, з якими можна ознайомитися на сайті YASNO. Щоб комфортно пережити періоди без електроенергії, українцям рекомендують запастися водою й продуктами першої необхідності, які не потрібно готувати.

Які продукти довго зберігаються, їх не треба готувати

Це можуть бути:

  • М’ясні та рибні консерви.
  • Сушене чи в’ялене м’ясо.
  • Сублімовані продукти швидкого приготування – каші, супи, локшина, які можна заливати водою кімнатної температури.
  • Хлібці, печиво, сухарі.
  • Снеки, сухофрукти, горішки, насіння.
  • Енергетичні батончики, шоколад, цукерки.

Питну й технічну воду варто запасати на 2-3 дні. Необхідно знати, що на одну дорослу людину треба 3 літри питної води на добу. І 12 літрів технічної води для гігієнічних процедур та приготування їжі.

Що ще потрібно запасати на період відключення світла

Щоб максимально комфортно почуватися в періоди без електроенергії, варто запастися додатковими речами.

  • Придбати ліхтарики, лампи на батарейках, свічки, сірники, батарейки.
  • Перевірити й у разі потреби доповнити домашню аптечку необхідними ліками.
  • Підготувати пальник із газовим балоном.
  • Подбати про безпечне пересування у темний час доби – підготувати одяг зі світловідбивачами, стрічки на руки чи сумки.
  • Купити радіо, щоб бути в курсі всіх подій.

Читайте також:

В Україні застосували екстрені відключення світла в усіх областях

Повʼязані теми:

Наступна публікація