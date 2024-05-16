Українців закликали запасати їжу й воду: як підготуватись до відключень електроенергії

Такі прості рекомендації дозволять почуватися максимально зручно навіть без світла.

В Україні впроваджено графіки відключень світла, з якими можна ознайомитися на сайті YASNO. Щоб комфортно пережити періоди без електроенергії, українцям рекомендують запастися водою й продуктами першої необхідності, які не потрібно готувати.

Які продукти довго зберігаються, їх не треба готувати

Це можуть бути:

М’ясні та рибні консерви.

Сушене чи в’ялене м’ясо.

Сублімовані продукти швидкого приготування – каші, супи, локшина, які можна заливати водою кімнатної температури.

Хлібці, печиво, сухарі.

Снеки, сухофрукти, горішки, насіння.

Енергетичні батончики, шоколад, цукерки.

Питну й технічну воду варто запасати на 2-3 дні. Необхідно знати, що на одну дорослу людину треба 3 літри питної води на добу. І 12 літрів технічної води для гігієнічних процедур та приготування їжі.

Що ще потрібно запасати на період відключення світла

Щоб максимально комфортно почуватися в періоди без електроенергії, варто запастися додатковими речами.

Придбати ліхтарики, лампи на батарейках, свічки, сірники, батарейки.

Перевірити й у разі потреби доповнити домашню аптечку необхідними ліками.

Підготувати пальник із газовим балоном.

Подбати про безпечне пересування у темний час доби – підготувати одяг зі світловідбивачами, стрічки на руки чи сумки.

Купити радіо, щоб бути в курсі всіх подій.

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