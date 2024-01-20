Українців закликали зменшити споживання електроенергії: звернення Міненерго

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів. При цьому українців закликали економити.

Про це повідомили в "Міненерго".

"Нагадуємо, що зменшення навантаження на енергосистему є дуже важливим, особливо у пікові години споживання (у вихідні дні з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00 години). Міністерство енергетики закликає перенести споживання енергоємних приладів на інший час", – звернулися у відомстві.

Раніше йшлося про те, що українська енергосистема за пів зими показала свою стійкість. Критично вплинути на неї можуть лише два фактори – це стихійні лиха та масована атака РФ.

Читайте також: