Українців закликають допомогти зібрати 2000 портфелів для школярів: як долучитися

Міжнародний благодійний фонд "Карітас України" розпочав щорічну всеукраїнську благодійну акцію "Шкільний портфелик". Упродовж 23 років поспіль організація допомагає українським родинам у складних життєвих обставинах зібрати до школи учнів 1-4 класів.

Про це повідомили у Міжнародному благодійному фонді "Карітас України".

Там зазначили, що у 2023 році 1278 рюкзаків, повністю укомплектованих необхідним шкільним приладдям, було передано дітям із 15 регіонів України. Зокрема, допомогу отримали у прифронтових містах та тих, які найбільш активно приймають внутрішньо переміщених осіб.

"Багаторічна благодійна акція "Шкільний портфелик" мережі Карітасу України є цінною тим, що дає можливість усім бажаючим доброчинцям, меценатам, представникам бізнесу доєднатись до допомоги дітям з вразливих категорій та підвищує рівень соціальної відповідальності в українському суспільстві, – зазначає очільниця програми "Освіта, формація і захист дітей" Карітасу України Зоряна Лукавецька.

Благодійники вважають, що завдяки такій акції діти з родин військовослужбовців, багатодітних та інших вразливих категорій отримають не лише канцелярське приладдя, що є для них потрібним та цінним, але і матимуть підтримку у рівному доступі до освіти, увагу до їхніх потреб та інтересів.

Міністерство освіти і науки України вже планує 2024/2025 навчальний рік. Відомо, що під час дії воєнного стану діти продовжать навчання в очному або змішаному форматі (чергування очного і дистанційного навчання з певною періодичністю). МОН оголосив, що “першачки” здебільшого мають навчатись очно, а отже закупівля шкільного приладдя для таких дітей є напрочуд актуальною.

Ціль благодійників на 2024 рік: купити та укомплектувати 2000 шкільних портфеликів. Для цього потрібно зібрати 3 500 000 грн (ціна закупівлі та укомплектування одного рюкзака складає приблизно 2200,00 грн).

Набір традиційно містить: рюкзак, пенал, 10 зошитів у клітинку (12-18 аркушів), 10 зошитів у косу/звичайну лінійку (12-18 аркушів), пластилін, дошку та ніж для пластиліну, набори кольорового паперу та картону, ножиці, фарби акварельні, гуаш, пензлики, клей ПВА, прості та кольорові олівці, чинку для олівців, альбом для малювання, лінійку до 15 см (дерев’яну), ластик; ручки синього кольору.

Акція відбувається завдяки приватним особам, бізнес-структурам, церковним спільнотам, а також міжнародним благодійникам.

Як долучитись?

Для фізичних осіб. Переказати кошти з картки резидента України на сайті фонду за посиланням.

Для корпоративних партнерів, резидентів України. Зробити благодійний внесок за реквізитами: UA883253650000002600407913626 у Центральній філії ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365 Міжнародний Благодійний Фонд "Карітас України", ЄДРПОУ 21695710. Призначення платежу: Шкільний портфелик 2024.

Для компаній-нерезидентів України: оплата за реквізитами SWIFT (просимо звертатись partners@caritas.ua)

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