Українців закликають економити електроенергію: що сталося

Через значне похолодання по всій Україні зростає рівень споживання електроенергії, а тому українців закликають економити ресурс.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на 9:00 9 січня рівень споживання електроенергії на 5,8% перевищує вчорашній показник, який вже був досить високим. В "Укренерго" причинами такої ситуації називають початок робочого тижня, значне посилення похолодання в усіх регіонах. Крім того, триває заживлення споживачів, знеструмлених через негоду.

" В регіонах, де відновлюється електропостачання, фіксується швидкий одномоментний зріст споживання. Це не тільки створює значне додаткове навантаження на електростанції, але й перевантажує мережі передачі та розподілу електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання. Втім, значне зростання споживання через посилення морозів створює суттєве додаткове навантаження на електростанції, а це може призвести до технологічних порушень.

Саме тому в компанії звертаються до українців та закликають у найближчі дні особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня - від 09:00 до 19:00, а також споживати електроенергію ощадливо.

Як повідомлялося, в Україні можуть виникнути блекаути через негоду. Найближчим часом енергетики можуть запровадити планові відключення - в окремі години пікового навантаження.

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