Українців закликають пройти повірку лічильників – суми у платіжках можуть збільшитись

Від червня в Україні поновили повірку побутових лічильників.
До 7 липня користувачі комунальними послугами мають зробити повірку лічильників на воду, тепло, газ та електроенергію – бо суми у платіжках можуть значно зрости, оскільки їх розраховуватимуть виходячи з нормативів споживання.
Про це попередив голова комісії з питань ЖКГ Київради Олександр Бродський.
Він нагадав, що нормативи споживання значно вищі, ніж середнє споживання українців.
"Щоб не стресувати від майбутніх платіжок, мешканцям, у яких не повірені квартирні лічильники (водо-, тепло-, газо-, електропостачання), потрібно до 7 липня поточного року провести перевірку таких лічильників", - йдеться у дописі.
Повірку лічильника можна замовити у компанії, яка постачає вам комунальну послугу. Послугу також може надати будь-яка сервісна компанія, яка має ліцензію.
Нагадаємо, Нацбанк прогнозує зростання цін через теракт на Каховській ГЕС.
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