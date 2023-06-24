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Українців закликають пройти повірку лічильників – суми у платіжках можуть збільшитись

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Українців закликають пройти повірку лічильників – суми у платіжках можуть збільшитись

Українців закликають пройти повірку лічильників.

Від червня в Україні поновили повірку побутових лічильників.

До 7 липня користувачі комунальними послугами мають зробити повірку лічильників на воду, тепло, газ та електроенергію – бо суми у платіжках можуть значно зрости, оскільки їх розраховуватимуть виходячи з нормативів споживання. 

Про це попередив голова комісії з питань ЖКГ Київради Олександр Бродський. 

Він нагадав, що нормативи споживання значно вищі, ніж середнє споживання українців. 

"Щоб не стресувати від майбутніх платіжок, мешканцям, у яких не повірені квартирні лічильники (водо-, тепло-, газо-, електропостачання), потрібно до 7 липня поточного року провести перевірку таких лічильників", - йдеться у дописі.

Повірку лічильника можна замовити у компанії, яка постачає вам комунальну послугу. Послугу також може надати будь-яка сервісна компанія, яка має ліцензію. 

Нагадаємо, Нацбанк прогнозує зростання цін через теракт на Каховській ГЕС.

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Дата публікації
Перегляди
2841
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