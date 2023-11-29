Українців закликають заощадливо користуватись електроенергією: що сталося

Через негоду в деяких регіонах немає світла.

В Україні 29 листопада, споживання електроенергії стрімко зростає. Українців закликають раціонально споживати її. Адже, за прогнозом, це буде триматися на максимумі протягом дня.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Споживайте електрику ощадливо. Сьогодні просимо раціонально споживати електроенергію протягом всього дня", - йдеться у повідомленні.

Причини зростання споживання: погіршення погодних умов, похмура погода впливає на зменшення виробництва «зеленої» генерації, відновлення споживання в регіонах, постраждалих через негоду.

Ремонтні роботи ускладнюють важкі погодні умови: снігові замети, ожеледиця, посилення вітру й подекуди сильний дощ.

Найскладніша ситуація спостерігається в Одеській та Херсонській областях. Через негоду відключення додались в Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській областях.

Загалом через непогоду знеструмлено 368 населених пунктів в:Дніпропетровській; Закарпатській; Кіровоградській; Миколаївській; Одеській; Полтавській; Херсонській; Черкаській; Чернігівській областях.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 444 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - додають в "Укренерго".

Нагадаємо, в Міненерго повідомляють, що з огляду на поточну ситуацію в Україні не мають вдаватися до відключень електроенергії. На жаль, вона може змінитися.

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