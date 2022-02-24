Українців закликають звертати увагу на диверсантів: який вигляд вони мають

Українців закликають звертати увагу на диверсантів: який вигляд вони мають

У випадку виявлення підозрілих осіб необхідно телефонувати до поліції.

Українців закликають звертати увагу на диверсійні групи. Російські диверсанти вдягнені у камуфляжну або поліцейську форму із червоною пов'язкою.

Про це повідомив Мер Львова Андрій Садовий з посиланням на антитерористичний штаб.

У разі виявлення осіб із підозрілою поведінкою необхідно одразу повідомляти до поліції на лінію 102.

"Особлива увага до людей, які мешкають поблизу об‘єктів критичної інфраструктури та аеропорту, та військових частин. Знайдіть найближче до вас укриття та будьте разом із своїми дітьми", - порадив Садовий.

Читайте також: