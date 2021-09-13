Українців застерігають бути пильними: в популярних месенджерах від імені голови НБУ діють шахраї

Українців застерігають бути пильними: в популярних месенджерах від імені голови НБУ діють шахраї

В Нацбанку розраховують на оперативну реакцію правоохоронних органів.

В кількох популярних месенджерах виявлено фішинговий обліковий запис з іменем "Кирило Шевченко" через який невідомі особи здійснювали спроби заволодіти коштами клієнтів банків та фінансових установ.

Про це у понеділок, 13 вересня, повідомляє пресслужба Нацбанку України.

"Національний банк оперативно реагує на активність шахраїв...Ми звернулися до Кіберполіції із заявою за фактом вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що номери телефонів, з яких здійснювали розсилання повідомлень, а також номер банківської картки та ім’я її власника, на яку шахраї просили переказати кошти, уже передані Кіберполіції.

"Зі свого боку, ми, звісно, здійснюємо моніторинг соціальних мереж та месенджерів задля своєчасного виявлення фейкових акаунтів, що можуть видавати себе за Національний банк або його керівництво", - резюмував регулятор.

Підписників просять бути обачними та перевіряти акаунти, з яких надходять повідомлення, та обов’язково звертатися до Кіберполіції, якщо отримали подібне повідомлення.

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