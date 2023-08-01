Українців змушують повертати 6500 гривень, отриманих через “Дію” — адвокат розповів, чи це законно

Українців дійсно просять повертати 6500 гривень, які вони отримали від держави на початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про осіб, які працюють або в бюджетній сфері, або в державному управлінні. Однак вимагати повернути ці кошти у державних органів законних підстав немає.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець.

“Ще рік тому були випадки, коли зверталися особи, працедавці яких вимагають повернути 6 500 грн. Мова йде саме про осіб, які працюють або в бюджетній сфері, або в державному управлінні. Фактично мова може йти про вихователів дитячих садочків, які є бюджетним і яким також не була передбачена така виплата”, — зазначив адвокат.

“Хоча вони подали цю заявку, безпосередньо сама система “Дія”, з огляду на її налаштування, повинна була обробити цю заявку і відхилити. Однак цього не відбулося і люди отримали виплату. З огляду на всі ці обставини фактично на сьогодні у держави і державних органів відсутні підстави, уповноваження і можливості через суд стягнути ці виплати”, — пояснив Ростислав Кравець.

За його словами, повернення коштів полягає виключно в площині або добросовісності отримувачів цих виплат, або психологічного тиску безпосередньо роботодавців, які вимагають повернути кошти, які особа отримала півтора роки тому, під приводом навіть звільнення чи застосування якихось санкцій.

“Тут вже виникає ситуація, коли все залежить виключно від самої особи. Тому що через суд це зробити не можна, адже пропущені терміни і та стаття, на яку вони посилаються, не передбачає стягнення виплат. Є відповідна судова практика і навіть Велика Палата Верховного Суду України прямо говорить, що у разі якщо держава помилилася і особа нічого не робила для введення в оману, та стаття, на яку посилаються безпосередньо при поверненні, фактично не дає змогу державі повернути кошти назад”, — коментує адвокат.

Він наголошує, що все залишається в площині виключно примушування та залякування. “Це стосується, в першу чергу, бюджетних установ. Саме їх працівники і звертаються з такою проблемою. Дуже велика кількість осіб з цих державних установ була або в подальшому звільнена у зв’язку з тим, що вони перебували в зоні бойових дій, або виїхали за кордон”, — зауважив Ростислав Кравець.

Він додає, що на сьогодні кількість осіб, які насправді працюють і на яких можна чинити таким чином тиск, не дуже велика.

Адвокат радить очільникам, які керують цим процесом, все ж таки про це забути, зробити з цієї ситуації певні висновки щодо роботи системи “Дія” і йти далі. “Бо насправді витрат на судові процеси буде значно більше і перспектива цих судових процесів не просто туманна. Можу сказати, що жоден суд не стане на бік державних установ, тому що підстав для повернення цих коштів у судовому порядку немає”, — резюмував Ростислав Кравець.

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Нагадаємо, 6 березня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про можливість для українців, які через війну втратили роботу, отримати допомогу в розмірі 6,5 тис. грн через оновлену програму "єПідтримка".

В липні минулого року він повідомив, що програма “єПідтримка” повністю реалізована. “Усі, хто подав заявку на виплату в розмірі 6500 грн, кошти отримали. Це майже 5 млн громадян і 30,9 млрд грн", – повідомив прем’єр.

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