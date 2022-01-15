Українців знову попереджають про рвучкий вітер: прогноз погоди на суботу, 15 січня

На високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).
У суботу, 15 січня, в Україні очікується переважно плюсова температура, але погода буде вітряною - оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Однак вітер 15-16 січня потроху вщухатиме, проте залишатиметься поривчатим.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, у суботу вночі в країні, крім північно-західної частини, вдень у східних та північно-східних областях очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, на решті території без істотних опадів. Вночі на дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, на півдні вдень 0-5° тепла, в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.
У Києві 15 січня вдень буде без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.
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