Нові підстави для звільнення працівників: в Україні змінили трудові закони

Верховна Рада на час дії воєнного стану змінила деякі положення про працю. Зокрема прийняті додаткові підстави для звільнення працівників з ініціативи власників, а також дозволено збільшувати робочий день.

За ухвалення законопроєкту № 7251 "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" 1 липня проголосували 262 нардепи за мінімально необхідних 226.

Головні нововведення законопроєкту - додаткові підстави для звільнення під час воєнного стану:

неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв'язку зі знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва чи майна роботодавця внаслідок бойових дій;

відсутність співробітника на роботі та інформації про причини його відсутності протягом 4 місяців.

Перша причина повинна бути ретельно задокументована та передбачає завчасне повідомлення не лише співробітника, а й первинних профспілкових організацій, а у разі масового звільнення – ще й Держслужби зайнятості.

Законопроєктом передбачена можливість збільшувати тривалість робочого часу - до 60 годин на тиждень. Роботодавець повинен мати причини для такого рішення, а компенсації за роботу у вихідні знову доведеться виплачувати (що було скасовано раніше на час воєнного стану).

Законопроєктом передбачається також оформлення всіх документів щодо трудових відносин в електронній формі, в тому числі повідомлень для співробітника. При цьому роботодавець повинен повідомити, який саме канал зв'язку, месенджер вважатиметься офіційним.

Читайте також: