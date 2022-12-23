Українця Євгена Малолєтку визнали фотографом року за версією The Guardian (фото)

Українець – автор найяскравіших фото про війну в Україні, зокрема – знімка вагітної після обстрілу ворогом пологового будинку в Маріуполі.

Український фотограф Євген Малолетка, який працює для Associated Press, визнаний фотографом 2022 року за версією британської газети The Guardian.

Про це повідомляється на сайті видання.

Зазначається, що Малолєтка спочатку документував події в Казахстані, де спалахнули протести проти чинної влади. Проте в січні фотограф повернувся додому, оскільки зросла загроза російського вторгнення.

Спершу він перебував у Харкові, де фотографував моменти підготування до бойових дій на тлі відносно мирного життя поблизу кордону з РФ.

Коли ж загроза повномасштабної війни зросла ще більше, команда Associated Press у складі Малолєтки, Мстислава Чернова і Василіси Степаненко виїхала до Маріуполя. Вони прибули туди за годину до початку вторгнення російських військ.

Фото Євгена Малолєтки / Фото: Associated Press

В Маріуполі команда документувала руйнування, роботу медиків у лікарнях, жертви серед цивільних. Найбільшого резонансу набули кадри зруйнованого пологового будинку, зняті 9 березня після російських обстрілів.

Протягом 20 днів команда фіксувала злочини окупантів у захопленому місті, проте змушена була поїхати через розпочатий загарбниками розшук фотографів.

Після Маріуполя Малолєтка працював і в інших гарячих точках: Харкові, Ізюмі, Херсоні.

Фото Євгена Малолєтки / Фото: Associated Press

Фото Євгена Малолєтки / Фото: Associated Press

Нагадаємо, британське видання The Economist назвав Україну країною 2022 року "за героїзм народу та протистояння агресору". Там наголосили, що Україна стала для багатьох джерелом натхнення, адже показала, що "брехню можна викрити, а терору – протистояти".

Окрім того, американське видання The Time назвало персоною 2022 року президента України Володимира Зеленського та "дух України".

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