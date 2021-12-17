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Українця звинуватили у нападі на будинок “експрокурорки” Поклонської в окупованому Криму

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Українця звинуватили у нападі на будинок “експрокурорки” Поклонської в окупованому Криму

Vk/Наталья Поклонская

У Росії заявили про затримання 58-річного мешканця Дніпропетровська.

Російська поліція затримала громадянина України біля будинку “експрокурорки” окупованого Криму Наталії Поклонської, яку Кремль відправив послом до острівної  держави Кабо-Верди.

Про це повідомив Telegram- канал Mash з посиланням на інформацію від поліцейських.

У повідомленні йдеться, що 58-річного мешканця Дніпропетровська звинувачують в нападі на будинок, але не уточнюють, які саме дії вчинив українець. 

Співробітники російської поліції прибули на виклик працівника служби охорони. Очевидно, в кримському обійсті Поклонської спрацювала сигналізація. 

Нагадаємо, нещодавно Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання колишньої  "прокурорки" анексованого Криму Наталії Поклонської, підозрюваної у державній зраді.

Довідка:

  • Наталія Поклонська стала "прокуроркою" Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.
  • 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.

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