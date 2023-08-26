Українцям блокують банківські картки через борги за комуналку: хто під загрозою

За борги можуть також забрати до 50% пенсійної виплати.

В Україні через борги за комунальними рахунками блокують банківські рахунки. На сьогодні у реєстрі таких понад 627 тис. осіб.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Під час воєнного стану українцям не мають права припинити надавати комунальні послуги, а також примусово стягувати комуналку переселенців, у населених пунктах, де ведуться воєнні дії. Проте, заборгованість таки доведеться заплатити.

Крім відключення комунальних послуг, є й інші методи впливу на боржника.

"А ось подавати до суду на боржників можуть. У реєстрі боржників – 627,1 тис. українців, які програли суди з комунальних боргів. Суд проходить за спрощеною процедурою. Наприклад, як йдеться у матеріалах справи №643/5130/23, у червні цього року "Харківські теплові мережі" подали позов проти власників квартири, які не платять за опалення. А вже у серпні через два місяці суд зобов'язав боржників заплатити понад 89 тис. грн. Це борг, який утворився з 2016-го до лютого 2022-го", - вказано у повідомленні.

Що загрожує боржникам:

виконавець судового рішення може заарештувати майно боржника;

за листом виконавця мають заарештувати всі банківські рахунки;

якщо інформацію про борги передадуть до Бюро кредитних історій, це може перешкодити оформити кредит у майбутньому;

виконавець може забрати майно боржника (навіть до чайника).

Пенсіонери теж під загрозою

Також зазначається, що за несвоєчасну оплату комунальних послуг можуть забрати до 50% пенсійної виплати.

"Наприклад, якщо пенсіонер щомісяця отримує виплату 4800 грн, то через комунальний борг у нього можуть списувати 2400 грн. При цьому прожитковий мінімум для пенсіонера становить 2093 грн. Конституційний суд своїм рішенням ухвалив: урізати пенсію таким чином, щоб її розмір був меншим за прожитковий мінімум, не можна", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Кабмін України забезпечує незмінність тарифів на опалення для населення у новому опалювальному сезоні 2023-2024.

В Україні загальне здорожчання комунальних послуг від липня 2022 року до липня 2023 року склало – 14,7%. Найбільше зросла вартість електроенергії – на 69,7%.

Водночас українцям повертають гроші за газ, якщо у побутових споживачів відбулася зміна постачальника послуг, але оплату було здійснено ще до цього.

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