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Українцям блокують рахунки без попередження: яких переказів варто уникати

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Українцям блокують рахунки без попередження: яких переказів варто уникати

Українцям блокують банківські картки / Фото: pixabay.com

Українцям все частіше блокують банківські картки.

В Україні можуть заблокувати без попередження рахунки українців у разі виявлення підозрілих операцій. Все через фінансовий моніторинг, який працює автоматично.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Однією з поширених скарг на профільних форумах є невдоволення "ПриватБанком". 

"Усі українські банки блокують рахунки через порушення правил фінансового моніторингу. І навіть якщо клієнт не знав, що порушує, банк автоматично перевірить транзакцію і визначить операцію як "ризиковану", - мовиться в повідомленні.

Проблема також у тому, що шахраї вдаються до все нових схем, що призводить ретельнішої перевірки. 

"Також заблокувати можуть будь-яку "нетипову" операцію: на велику суму з готівкою. Під особливою увагу перебувають і всі політично значущі особи. Тому, якщо ви, наприклад, народний депутат, просити у вас пояснити, хто переказав вам кошти, банк буде значно частіше",- вказано у повідомленні.

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк розповідає, що банки за порушення фінансового моніторингу штрафують, тому вони не просто можуть перевірити транзакції, а зобов'язані це робити.

"Зростання кількості штрафів повʼязано з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість та підзвітність і розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі будуть посилюватись, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого і демократичного світу", – зазначає Корнилюк.

Які перекази блокують українцям найчастіше:

  • зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
  • великі онлайн-покупки, особливо вночі;
  • отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
  • операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
  • транзакції на суму 400 тис. грн і більше.

Тим часом в Україні активізувалися шахраї, які нібито збирають гроші на лікування поранених військових. І це в час, коли реальні волонтери заледве закривають збори на потреби ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
1182
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