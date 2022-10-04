Українцям будуть виплачувати 900 гривень щомісяця: хто отримає кошти

Всі ті українці, які безкоштовно надав внутрішньо переміщеним особам притулок, можуть розраховувати на суму 900 гривень. Нагадаємо, що раніше вони отримували 450 гривень на місяць за одну особу. Нововведення набуло чинності від 1 жовтня. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Про це повідомило Міністерство з реінтеграції окупованих територій. Йдеться про програму "Прихисток", яка передбачає грошову державну компенсацію за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно розмістив у своєму житлі ВПО (внутрішньо переміщених осіб) від 24 лютого 2022 року.

У відомстві зазначають: "Власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 за кожну таку особу на місяць. Це стало можливим завдяки оновленому меморандуму про співпрацю, який від імені уряду уклав Мінрегіон із Товариством Червоного хреста України".

В свою чергу, Тарас Мельничук (представник Кабінету міністрів у Верховній Раді) уточнив в своєму Telegram-каналі, що йдеться про компенсацію, яка розраховується у розмірі 30 гривень на один людино-день. А причиною збільшення виплат стало додаткове навантаження у період опалювального сезону. Діятимуть нові правила до березня 2023 року.

Мельничук також додав: "Унормовано з метою забезпечення своєчасності здійснення виплат компенсації можливість передачі даних з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, а в разі відсутності відповідних технічних можливостей – за допомогою електронної пошти".

Нагадаємо, що рішення про підняття розміру виплат анонсувалося ще місяць тому, але ухвалене воно було в останній день вересня.