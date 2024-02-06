Українцям cлід приготуватися: росіяни змінили тактику й готують чергову масовану атаку – огляд новин

Вже зовсім скоро РФ може завдати чергового терористичного ракетного удару по території України. Йдеться про масований обстріл із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22м та Ту-95. Моніторингові групи публікують знімки одного з російських аеродромів – ворог готує десятки бортів.

Чи готова українська ППО до нових ударів, і які міста прикриватимуть у першу чергу – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.UA.

Росія задумала новий удар?!

Ворог готується до чогось масштабного! Про ракетну небезпеку, що насувається на Україну найближчим часом, повідомили розвідники-добровольці проєкту Monitoring. На супутникових знімках одного з російських аеродромів стратегічної авіації, з якого вони неодноразово бомбили усю Україну, фахівці фіксують неабияку активність і велике скупчення техніки. Це свідчить про підготовку до нових ударів.

Знімки зроблені вони 4 лютого і на них зображено засніжений російський аеродром "Оленья" у Мурманській області. Саме з нього майже завжди вилітають льотчики стратегічної авіації РФ, які бомблять українські міста. Авіабаза розташована за полярним колом за тисячі кілометрів від кордону з Україною, що досі робило її невразливою навіть для далекобійних дронів. Тож ворог не цурається розміщувати тут одномоментно десятки одиниць безцінної для себе авіатехніки.

Висока активність росіян

Розвідники підкреслюють, що така активність на летовищі може означати лиш одне – РФ готується до нового ракетного удару. Наразі на "Оленьї" базуються 13 справних російських бортів: десяток ту-95мс та 3 Ту-22м3. Ці літаки можуть нести різні типи крилатих ракет, зокрема Х-101, х-555 і х-55. Більшість з усіх ракетних навал ворога від самого початку повномасштабного вторгнення здійснювалась саме такими ракетами. Утім аналітики відзначають, що не всі борти у росіян літають – більшість з 35 Ту-22м3 там не для роботи. Росіяни взагалі не вміють будувати нові літаки такого типу, тож старі радянські доводиться частенько ремонтувати за допомогою запчастин, знятих з інших бортів.

Болісне питання для регіонів

У повітряних силах на цю новину поки ніяк не реагували. Утім, заговорили про українську ППО. Речник українських ВПС Юрій Ігнат в одному з інтерв'ю розповів про тонкощі робити українських захисників неба і відповів на одне з болісних для багатьох українців питань.

"Давайте обговоримо цю тему, бо часто говорять: "Ось вони поприкривали себе в Києві, а решта регіонів має “сидіти на голодному пайку” в плані ППО. Це також вкид російської пропаганди, власне тих структур, які впливають на свідомість наших громадян і сіють тут теж зраду. Військове та політичне керівництво прекрасно розуміє, що треба захищати всі міста. У нас у містах-мільйонниках всюди є ППО, десь більше, десь менше. Де більше б'ють, там буде більше засобів"

Ігнат каже, що головне завдання росіян - зламати Україну, а для цього потрібно зламати "її серце".

"Щоб зламати Україну, треба вдарити по її серцю. Треба вдарити по Києву, по тих об'єктах які тут є. А тут дуже багато різних об’єктів: і критичної інфраструктури, і стратегічних, і оборонних. І тут зосереджені всі державні інституції, які є в країні. І перебої в роботі яких, можуть серйозно заблокувати багато сфер життєдіяльності. І ворог це прекрасно розуміє і ви бачите скільки було запущено Кинджалів і всі сюди"

За словами Ігната, славнозвісні "Кинджали" вже не такі й точні, запевняє Ігнат. Чому саме російські "аналогвнєтні" ракети летять "в молоко", він не уточнив. Утім спочивати на лаврах зарано. Масовані ракетні атаки 29 грудня 23-го року і 2 січня 2024 показали, що Україні потрібно більше західних систем ППО.

Черговий терор проти цивільних

Черговий кривавий злочин росіян стався і 6 лютого. Рашисти ударили по селищу Золочів на Харківщині. Внаслідок прильоту С-300 по готелю загинуло немовля. Мати хлопчика, і ще двох жінок госпіталізували.

"З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі й мати загиблої дитини", – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше у повітряних силах заявляли, що ворог обрав нову тактику ударів. Розуміючи, що "Шахеди" та крилаті ракети все частіше збиваються ЗСУ, він застосовує більш підлу зброю: ракети з С-300, С-400 та "Іскандери" прилітають у прифронтові міста та села, зокрема Харків та Запоріжжя, менш ніж за хвилину і по балістичній траєкторії. ППО їх просто не встигає розпізнати.

Саме тому українців вчергове закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, і, за можливості, спускатися до найближчого бомбосховища. Не слід забувати і про правило "двох стін".

Раніше речниця ОК "Південь" наголосила, що росіяни застосовують точкові ракетні атаки. Ймовірно, вони намагаються перевірити готовність наших систем ППО.

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