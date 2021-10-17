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Українцям детально пояснили, протягом якого часу після перенесеного коронавірусу можна вакцинуватися

Українцям детально пояснили, протягом якого часу після перенесеного коронавірусу можна вакцинуватися

УНІАН

Щоб вакцинуватися після перенесеного COVID-19, не потрібно чекати пів року.

Люди, які перехворіли на COVID-19, можуть не чекати шість місяців і після того, як минуть всі симптоми гострої хвороби, прийти до свого сімейного лікаря і вакцинуватися. Рішення про відтермінування щеплення на пів року було ухвалене в Україні на початку вакцинальної кампанії, коли був обмежений доступ до вакцини.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

"Навіть якщо ви перехворіли, якщо у вас пройшли всі симптоми, немає ознак гострої хвороби, ви можете спокійно прийти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення. Потім через певний період часу, залежно від того, якою вакциною ви зробите це щеплення, повторити це щеплення і мати "зелений ковідний" сертифікат, який буде виданий у зв’язку з вакцинацією", - висловився Ляшко.

Голова МОЗ пояснив, що раніше людям, які перехворіли, рекомендували відтермінувати щеплення на 6 місяців. Але таке рішення ухвалили на початку вакцинальної кампанії, коли був обмежений доступ до вакцини. Нині в Україні обмежень щодо доступу до вакцини не існує. У країні є понад 10 мільйонів доз.

"Тоді зібралися національний штаб і національна група експертів з імунопрофілактики та ухвалили рішення, що краще вакцину віддати людям похилого віку, які не хворіли на COVID-19. Ті, хто хворів, можуть 6 місяців почекати, бо у них який-не який, але титр антитіл був, вони були більш захищені, ніж ті люди, які не хворіли", - нагадав Віктор Ляшко.

Голова МОЗ наголосив, що вакцинуватися значно простіше, аніж перенести хворобу, адже щеплені не потрапляють до реанімації.

"Сьогодні можете зайти у будь-яку лікарню – вам скаже будь-який медичний працівник, реально в реанімаціях і в "ковідних" госпіталях 97% – невакциновані люди, у реанімаціях – всі невакциновані", - нагадав Ляшко.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше, кандидатка медичних наук Тетяна Бондаренко пояснила, що у людей після перенесеного коронавірусу і зробленого щеплення розвивається більш сильний імунітет, який захистить від нового потенційного зараження.

У МОЗ розповіли, що захворіти повторно коронавірусом після одужання є ризик через 3-5 місяців. Утім, є випадки повторного інфікування з інтервалом у 1,5 місяця.

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