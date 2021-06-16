Українцям дозволили зняти маски у транспорті і людних місцях: є умови

На масових заходах маски не потрібні, якщо у всіх присутніх є нещодавні негативні результати тесту на COVID-19 або підтвердження повного курсу вакцинації.

Уряд в Україні від 16 червня встановив на всій території країни "зелений" рівень епідемічної небезпеки, яким послаблюється масковий режим. Засіб індивідуального захисту у громадських місцях можна не одягати за кількох умов.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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У громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень громадянам дозволено перебувати без масок, якщо вони мають один із таких документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу),

негативний результат експрестесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу),

документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, доданими ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях

"У громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників", - наголошується в повідомленні МОЗ.

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Нагадаємо, в Україні послаблено деякі карантинні обмеження, зокрема, щодо проведення масових заходів та дотримання дистанції.

Як повідомлялося, в Україні скасовано обов'язкову наявність негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР після повернення з-за кордону, аби не проходити самоізоляцію. Йдеться про громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання.

Також в Україні тимчасово припинять контролювати дотримання самоізоляції. Обов'язкову карантинну вимогу скасували, допоки країна перебуватиме у "зеленій" зоні обмежень.

Україна увійшла до "зеленої" зони карантину відповідно до критеріїв ЄС – Covid-дайджест

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