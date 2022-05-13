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Українцям готують штрафи за порушення комендантської години, обмежень продажу алкогольних напоїв

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Українцям готують штрафи за порушення комендантської години, обмежень продажу алкогольних напоїв

sud.ua

У Верховній Раді зареєстровано проєкт змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно з яким пропонується запровадити нові штрафи за умов дії воєнного стану.

Проєкт закону № 7356 передбачає:

  • Відповідальність за порушення обмежень щодо реалізації (відпустки) лікарських засобів під час дії воєнного стану. Штраф від 1700 гривень - до 5100 гривень з конфіскацією лікарських засобів та виторгу.
  • Адміністративну відповідальність за порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв під час дії воєнного стану - штраф від 8500 до 17000 гривень.
  • Порушення комендантської години передбачає штраф від 170 до 340 гривень.
  • Порушення спеціального режиму світломаскування - штраф від 170 до 340 гривень.
  • Порушення комендантської години, що вчинено у межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону) - штраф від 1700 до 3400 гривень.

В проєкті закону визначені процесуальні норми щодо визначення хто буде складати протоколи про адміністративні правопорушення (Національна поліція, Державна прикордонна служба України, органи місцевого самоврядування тощо) та щодо суб'єктів розгляду справ і винесення постанов.

Запропоновано наділити поліцейських та посадових осіб Державної прикордонної служби України, у випадку порушення громадянами комендантської години застосовувати до них заходи по адміністративному затриманню особи.

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