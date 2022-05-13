Українцям готують штрафи за порушення комендантської години, обмежень продажу алкогольних напоїв

У Верховній Раді зареєстровано проєкт змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно з яким пропонується запровадити нові штрафи за умов дії воєнного стану.

Проєкт закону № 7356 передбачає:

Відповідальність за порушення обмежень щодо реалізації (відпустки) лікарських засобів під час дії воєнного стану. Штраф від 1700 гривень - до 5100 гривень з конфіскацією лікарських засобів та виторгу.

Адміністративну відповідальність за порушення встановлених обмежень щодо продажу алкогольних напоїв під час дії воєнного стану - штраф від 8500 до 17000 гривень.

Порушення комендантської години передбачає штраф від 170 до 340 гривень.

Порушення спеціального режиму світломаскування - штраф від 170 до 340 гривень.

Порушення комендантської години, що вчинено у межах прикордонної смуги (5 км від державного кордону) - штраф від 1700 до 3400 гривень.

В проєкті закону визначені процесуальні норми щодо визначення хто буде складати протоколи про адміністративні правопорушення (Національна поліція, Державна прикордонна служба України, органи місцевого самоврядування тощо) та щодо суб'єктів розгляду справ і винесення постанов.

Запропоновано наділити поліцейських та посадових осіб Державної прикордонної служби України, у випадку порушення громадянами комендантської години застосовувати до них заходи по адміністративному затриманню особи.

Читайте також:

Чи збережеться заробітна плата, якщо оголошено простій чи призупинено дію трудового договору

Чи можна розраховувати на відпустку під час війни

У кого можуть забрати авто та інше майно під час війни, хто і коли може отримати компенсацію