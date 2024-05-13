Тарифи на світло суттєво зростуть: скільки доведеться платити вже влітку

Підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні може бути дещо вищим, ніж очікувалося.

Якщо наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 грн/кВт-год (максимальний рівень – ред.), то зараз розглядається максимальний рівень – близько 4 грн/кВт-год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку. Імовірність підвищення тарифу підтвердили і у Міністерстві енергетики.

“Очевидно, що незначне підвищення тарифів таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не ухвалене – тривають дискусії та розрахунки. Але найімовірніше це відбудеться найближчим часом”, - сказала заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Нині в Україні діє тариф для населення 2,64 грн/кВт-год. Новий тариф може бути більшим на 50% - 3,96 грн/кВт-год.

"Рішення ще немає, але обговорюється стеля на рівні 3,96 грн/кВт-год", - сказав співрозмовник.

Народний депутат Олексій Кучеренко також повідомив про те, що за його даними, новий тариф обговорюється в межах 3,5-4 грн/кВт-год.

Тариф на електроенергію для населення затверджує Кабінет міністрів з подання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Нагадаємо, раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла, що рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію поки не прийнято, але обговорення на цю тему ведуться в органах влади.

Раніше повідомлялося, що в Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло. Крім того, Кабмін вже готує підвищення цін на світло.

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