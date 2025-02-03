Українцям масово розсилають фейкові повістки від ТЦК

В Україні активізувалася нова хвиля фішингових атак, спрямованих на українських чоловіків.

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко.

Зловмисники масово розсилають електронні листи, які нібито надходять від територіальних центрів комплектування (ТЦК).

"Відкривши такий файл pdf, ваш ПК одразу буде інфікований. Якщо таки листи надходять не з державного домену gov. ua, а, наприклад, з домену gmail. com – одразу видаляйте. Про подібну схему я розповідав у вересні. Наразі шахраї активізувалися напередодні подовження строку мобілізації та воєнного стану", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається завербувати родичів українських полонених та змусити їх зрадити Україну. Також родичі полонених нерідко стають жертвами шахраїв. Більше про це читайте у новині.

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