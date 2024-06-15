Українцям можуть відключити газ через низку порушень: що треба знати

Газ можуть відключити для усунення порушень, які були виявлені під час перевірки.
В Україні триває перевірка технічного стану газового обладнання та систем вентиляції у квартирах. У разі виявлення порушень, які не усуваються негайно, можливе відключення газу.
Про це повідомив очільник одного з ОСББ у Київській області в коментарі виданню "OBOZ.UA".
"Прийшла бригада від "Газорозподільних мереж України". Перевірили кожну квартиру. У моєму під'їзді дві відключили: в одній не було окремої спальні, а була студія. В одній кімнаті газ і там же спали. А це порушення. А в інших була витяжка виведена у вентиляційний канал, а він має бути вільним", — розповів він.
Так, відповідно до правил, подавання газу може бути припинено до усунення порушення в таких випадках:
- замуровані очисні кишені, призначені для очищення каналів
- димовий канал або патрубок газового обладнання підключено до вентиляційного каналу
- димові канали різних поверхів суміщені
- у каналах є тріщини, інші пошкодження, засмічення
- відсутні перегородки між каналами
- квартира перетворена на студію, у результаті в приміщенні з газом є спальне місце
Крім того, як повідомляє Держслужба з питань праці, серед причин припинення газопостачання:
- самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання
- не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) технічного обслуговування відповідно до вимог пункту 5.4
- невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації
Нагадаємо, від початку лютого українці можуть отримувати тарифи з з підвищеними сумами за опалення та доставку газу.
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