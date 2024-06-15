Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українцям можуть відключити газ через низку порушень: що треба знати

Українцям можуть відключити газ через низку порушень: що треба знати

Українцям поновили перевірки, після яких відключають газ / Фото: Associated Press

Газ можуть відключити для усунення порушень, які були виявлені під час перевірки.

В Україні триває перевірка технічного стану газового обладнання та систем вентиляції у квартирах. У разі виявлення порушень, які не усуваються негайно, можливе відключення газу.

Про це повідомив очільник одного з ОСББ у Київській області в коментарі виданню "OBOZ.UA".

"Прийшла бригада від "Газорозподільних мереж України". Перевірили кожну квартиру. У моєму під'їзді дві відключили: в одній не було окремої спальні, а була студія. В одній кімнаті газ і там же спали. А це порушення. А в інших була витяжка виведена у вентиляційний канал, а він має бути вільним", — розповів він.

Так, відповідно до правил, подавання газу може бути припинено до усунення порушення в таких випадках:

  • замуровані очисні кишені, призначені для очищення каналів
  • димовий канал або патрубок газового обладнання підключено до вентиляційного каналу
  • димові канали різних поверхів суміщені
  • у каналах є тріщини, інші пошкодження, засмічення
  • відсутні перегородки між каналами
  • квартира перетворена на студію, у результаті в приміщенні з газом є спальне місце

Крім того, як повідомляє Держслужба з питань праці, серед причин припинення газопостачання:

  • самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання
  • не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) технічного обслуговування відповідно до вимог пункту 5.4 
  • невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації

Нагадаємо, від початку лютого українці можуть отримувати тарифи з з підвищеними сумами за опалення та доставку газу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація