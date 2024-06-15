Українцям можуть відключити газ через низку порушень: що треба знати

Газ можуть відключити для усунення порушень, які були виявлені під час перевірки.

В Україні триває перевірка технічного стану газового обладнання та систем вентиляції у квартирах. У разі виявлення порушень, які не усуваються негайно, можливе відключення газу.

Про це повідомив очільник одного з ОСББ у Київській області в коментарі виданню "OBOZ.UA".

"Прийшла бригада від "Газорозподільних мереж України". Перевірили кожну квартиру. У моєму під'їзді дві відключили: в одній не було окремої спальні, а була студія. В одній кімнаті газ і там же спали. А це порушення. А в інших була витяжка виведена у вентиляційний канал, а він має бути вільним", — розповів він.

Так, відповідно до правил, подавання газу може бути припинено до усунення порушення в таких випадках:

замуровані очисні кишені, призначені для очищення каналів

димовий канал або патрубок газового обладнання підключено до вентиляційного каналу

димові канали різних поверхів суміщені

у каналах є тріщини, інші пошкодження, засмічення

відсутні перегородки між каналами

квартира перетворена на студію, у результаті в приміщенні з газом є спальне місце

Крім того, як повідомляє Держслужба з питань праці, серед причин припинення газопостачання:

самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання

не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) технічного обслуговування відповідно до вимог пункту 5.4

невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації

Нагадаємо, від початку лютого українці можуть отримувати тарифи з з підвищеними сумами за опалення та доставку газу.

Читайте також: