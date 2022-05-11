Українцям можуть виплачувати ще один вид допомоги: хто отримає від 200 тис. до 800 тис. грн

Українцям можуть виплачувати ще один вид допомоги: хто отримає від 200 тис. до 800 тис. грн

З перших днів війни не лише військовослужбовці, а й цивільні - держслужбовці, комунальники, медики, водії, журналісти ризикують своїм життям і здоров’ям задля нашої перемоги.Серед них, на жаль, не мало поранених і загиблих під час виконання посадових обов’язків.

Ініціюване обговорення проєкту закону про підтримку працівників, які займалися публічною службою, професійною журналістською діяльністю чи працювали на об’єктах критичної інфраструктури й через це отримали інвалідність.

Відповідний законопроєкт № 7353 зареєстрований у Верховній Раді.

Згідно з цим законопроєктом тим українцям, що постраждалим від воєнних дій під час виконання своїх службових зобов’язань можуть виплатити допомогу у розмірі від 200 до 800 тисяч гривень.

Якими будуть виплати? Якщо працівник під час виконання службових обов'язків отримав інвалідність, то в залежності від групи інвалідності отримає:

І група — 800 тис. грн,

II група — 500 тис. грн,

III група — 200 тис. грн.

У випадку загибелі працівника сума виплати рідним становитиме один мільйон гривень.

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