Українцям на ТОТ без російського паспорта присвоять новий статус – ЦТС

Жителі окупованих територій отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Росіяни та колаборанти на тимчасово окупованих територіях змушують українців отримувати паспорти РФ. А хто досі не отримав російський документ - присвоюють статус іноземних громадян або осіб без громадянства.

Зазначається, що вже з 1 січня 2025 року діятиме ця норма. Крім того, на сайті "міграційної служби" так званої ЛНР вказано, що повнолітні українці без документа РФ вважатимуться іноземцями і матимуть право проживати на Луганщині лише до 31 грудня 2024 року.

"Громадяни без російського паспорта на тимчасово окупованих територіях України отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства", – йдеться у повідомленні.

Після нового року тих, хто не обміняє український паспорт, окупанти зобов’яжуть стати на міграційний облік або ж отримати дозвіл на тимчасове проживання. Ще таких українців внесуть до спеціального реєстру іноземців і вважатиметься, що в країні вони перебувають незаконно.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Мелітополі росіяни схопили неповнолітніх. Їх звинуватили у "роботі на СБУ".

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