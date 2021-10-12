Українцям надсилатимуть повідомлення про судові позови на телефон

Їх надсилатимуть автоматично.

Українці будуть отримувати повідомлення про судові позови проти них на телефон.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Їх автоматично розсилатиме сервіс з моніторингу держреєстрів "Опендатабот". Користувачі будуть отримувати відомості не тільки про стан розгляду їх судових справ, а також про відхилені судові позови.

Зміни допоможуть українцям оперативно та завчасно відслідковувати судові справи щодо них. Адже зараз відповідачі дізнаються про судові позови тільки після отримання судової повістки поштою. Утім, більшість громадян так і не дізналися про позови через те, що половина судів не мають грошей на розсилку кореспонденції.

Як повідомлялося, вже понад рік в Україні працює система автоматичної фіксації порушень ПДР. Порушення ПДР тягне за собою певний штраф. Так, більшість водіїв повністю дотримуються усіх правил, але вони хочуть бути впевнені, що на їхнє ім'я не надіслали відповідний "лист щастя". ТСН.ua детально пояснює про те, де та як саме можна перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.

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