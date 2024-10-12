Українцям найближчими днями презентують план примусу Росії до миру — Подоляк

Основні напрямки цього плану вже відомі.

Найближчими днями громадськість в Україні буде ознайомлено із планом примусу Росії до миру, ймовірно, без цифр і деталей, які надали західним партнерам, що ухвалюють рішення про надання зброї.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, основні напрямки цього плану вже відомі, зокрема йдеться про про політичний, військовий, економічний та дипломатичний примус.

Подоляк зазначив, що акценти зрозумілі, проте президент Володимир Зеленський ефективно все презентує, додавши деталей. Зокрема, українцям розкажуть, що це за програма примусу та чому вона важлива.

“Щодо ширшої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Тому що це важливо”, – пообіцяв він.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt Михайло Подоляк пояснив, на чому базується український план перемоги та які чинники відіграють у ньому вирішальну роль.

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